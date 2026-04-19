Симоньян назвала причины симпатии Трампа к Путину

Москва19 апр Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что президенту США Дональду Трампу симпатичен президент России Владимир Путин "просто по-человечески", благодаря общему поколению и близким консервативным взглядам.

В эфире одного из федеральных каналов Симоньян упомянула встречу двух лидеров на Аляске в 2025 году.

По-моему, совершенно очевидно, что Трампу Путин симпатичен просто по-человечески. И это не может быть по-другому. Потому что они одного поколения люди, они люди одинаково консервативных ценностей, они люди нормального мужского представления о жизни пояснила она

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай пока не прорабатывается.