Москва20 маяВести.Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал хорошей новостью известие о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Он добавил, что "отлично общается" с обоими лидерами.
Я думаю, это хорошоответил Трамп на просьбу прокомментировать встречу лидеров РФ и КНР
Также президент США признался, что наблюдал за церемонией встречи Владимира Путина в Китае по телевизору.
Я смотрелсказал Трамп
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой заявил ИС "Вести", что визиты Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай неизбежно будут сравнивать и анализировать, возможно не в пользу Трампа.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сравнивать визиты двух лидеров в Китай имеет смысл главным образом по содержанию, хотя церемониальная часть также важна.