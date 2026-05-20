Трамп назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина хорошей новостью

Москва20 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал хорошей новостью известие о переговорах между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Он добавил, что "отлично общается" с обоими лидерами.

Я думаю, это хорошо ответил Трамп на просьбу прокомментировать встречу лидеров РФ и КНР

Также президент США признался, что наблюдал за церемонией встречи Владимира Путина в Китае по телевизору.

Я смотрел сказал Трамп

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой заявил ИС "Вести", что визиты Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай неизбежно будут сравнивать и анализировать, возможно не в пользу Трампа.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сравнивать визиты двух лидеров в Китай имеет смысл главным образом по содержанию, хотя церемониальная часть также важна.