Москва16 маяВести.С того самого момента, как президент США Трамп открыл рот в Пекине, он не скупился на похвалы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, пишет агентство Associated Press. Порой это казалось немного чрезмерным, учитывая, что Си Цзиньпин взаимностью ему не ответил.
В ходе встречи Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером и заявил, что их ждет "фантастическое будущее" вместе. Для Трампа было "честью" быть рядом с Си Цзиньпином и быть его другом, он охарактеризовал своего коллегу как "доброжелательного человека".
Президент Китая не славится своей эмоциональностью. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что Си Цзиньпин полностью сосредоточен на делеотмечает Associated Press
Си Цзиньпин действительно сказал, что знаковый визит Трампа укрепил взаимное доверие.
Но он нашел более тонкие способы его очаровать. Он пообещал прислать семена для выращивания роз в Белом доме, подобных тем, что растут в саду резиденции Си Цзиньпина, где Трамп пил чайсообщает агентство