Трамп не скупился на похвалы Си Цзиньпину, но он не ответил взаимностью Associated Press: Си Цзиньпин нашел более тонкие способы очаровать Трампа

Москва16 мая Вести.С того самого момента, как президент США Трамп открыл рот в Пекине, он не скупился на похвалы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, пишет агентство Associated Press. Порой это казалось немного чрезмерным, учитывая, что Си Цзиньпин взаимностью ему не ответил.

В ходе встречи Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером и заявил, что их ждет "фантастическое будущее" вместе. Для Трампа было "честью" быть рядом с Си Цзиньпином и быть его другом, он охарактеризовал своего коллегу как "доброжелательного человека".

Президент Китая не славится своей эмоциональностью. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что Си Цзиньпин полностью сосредоточен на деле отмечает Associated Press

Си Цзиньпин действительно сказал, что знаковый визит Трампа укрепил взаимное доверие.