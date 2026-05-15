Трамп хочет, чтобы отношения между США и КНР стали крепче и лучше

Трамп надеется на укрепление отношений между США и Китаем Трамп хочет, чтобы отношения между США и КНР стали крепче и лучше

Москва15 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на укрепление отношений между США и Китаем. Об этом он написал в соцсети Truth Social в ходе своего визита в КНР.

Американский лидер подчеркнул, что администрация экс-президента США Джо Байдена нанесла Штатам огромный ущерб.

Два года назад наша страна действительно пребывала в упадке. И в этом я полностью согласен с председателем Си [Цзиньпином]. Но теперь США - самая процветающая страна в мире, и я надеюсь, что наши отношения с Китаем будут крепче и лучше, чем когда-либо написал Трамп в соцсети Truth Social

Он также пригласил Си Цзиньпина посетить с визитом США. Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет этой встречи.

Китайский лидер, в свою очередь, назвал визит американского президента в Пекин историческим.