Москва14 маяВести.Приехавший с визитом в Пекин президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Пекин ждет фантастическое будущее и лучший период в истории отношений.
В начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что считает честью быть его другом.
Нас ждет фантастическое совместное будущеесказал Трамп
Он добавил, что "отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", слова Трампа приводит РИА Новости.
По итогам переговоров с Си Трамп назвал их превосходными.