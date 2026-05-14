Трамп надеется на "фантастическое будущее" отношений США и Китая

Москва14 мая Вести.Приехавший с визитом в Пекин президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Пекин ждет фантастическое будущее и лучший период в истории отношений.

В начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что считает честью быть его другом.

Нас ждет фантастическое совместное будущее сказал Трамп

Он добавил, что "отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", слова Трампа приводит РИА Новости.

По итогам переговоров с Си Трамп назвал их превосходными.