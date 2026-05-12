Трамп хочет провести с Си долгий разговор, посвященный Ирану Трамп хочет обсудить с председателем КНР ситуацию в Иране

Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп во время поездки в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Иране. Об этом американский лидер сообщил журналистам на лужайке Белого дома.

По словам Трампа, он хочет провести с Си долгий разговор, посвященный Ирану.

Я думаю, что пока что Китай показывал себя с хорошей стороны... Они получают много нефти из этого региона отметил американский лидер

При этом Трамп подчеркнул, что США не нужна сторонняя помощь с иранским урегулированием. По словам американского лидера, Вашингтон одержит победу в противостоянии с Ираном, будь это мирный путь или другой.

Дональд Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин с нетерпением ожидают встречи. Президент США уверен, что она пройдет отлично.

Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая.