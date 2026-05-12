Москва12 маяВести.Президент США Дональд Трамп во время поездки в Китай намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Иране. Об этом американский лидер сообщил журналистам на лужайке Белого дома.
По словам Трампа, он хочет провести с Си долгий разговор, посвященный Ирану.
Я думаю, что пока что Китай показывал себя с хорошей стороны... Они получают много нефти из этого регионаотметил американский лидер
При этом Трамп подчеркнул, что США не нужна сторонняя помощь с иранским урегулированием. По словам американского лидера, Вашингтон одержит победу в противостоянии с Ираном, будь это мирный путь или другой.
Дональд Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин с нетерпением ожидают встречи. Президент США уверен, что она пройдет отлично.
Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая.