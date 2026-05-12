Трамп: США и Иран заключат только хорошую сделку

Трамп заявил о готовности только к хорошей сделке с Ираном Трамп: США и Иран заключат только хорошую сделку

Москва12 мая Вести.Соединенные Штаты Америки готовы пойти "только на хорошую сделку" с Ираном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Заявление было сделано в разговора с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

Мы заключим только такую сделку, которая будет хорошей. Посмотрим, что будет дальше сказал американский лидер

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани возможность достижения сделки с Ираном.