Москва12 маяВести.Соединенные Штаты Америки готовы пойти "только на хорошую сделку" с Ираном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Заявление было сделано в разговора с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.
Мы заключим только такую сделку, которая будет хорошей. Посмотрим, что будет дальшесказал американский лидер
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани возможность достижения сделки с Ираном.