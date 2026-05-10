Рубио и Уиткофф обсудили с премьером Катара пути достижения сделки с Ираном

Москва10 мая Вести.Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани возможность достижения сделки с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что встреча прошла в субботу, 9 мая, во Флориде.

В субботу в Майами госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Виткофф встретились с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в рамках усилий по достижению соглашения о прекращении войны в Иране отмечает Axios

Целью этой встречи был поиск путей к заключению меморандума о взаимопонимании для прекращения войны. По данным источника портала, Вашингтон пока еще не получил от Ирана ответ на предложенный ими проект меморандума.

В публикации было отмечено, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия "работают в тандеме с целью продвижения соглашения". Посредники призывают обе стороны к деэскалации и концентрации на достижении сделки, добавил Axios.

Ранее сообщалось, что США дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы смягчить санкционный режим в отношении Ирана в случае урегулирования конфликта. Однако если Тегеран откажется от заключения сделки, то это повлечет за собой возобновление бомбардировок, пообещал американский лидер.