США хотели бы согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

Рубио: Трамп хочет согласовать с Тегераном меморандум о взаимопонимании США хотели бы согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

Москва6 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп хотел бы выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании, который будет охватывать все ключевые вопросы, требующие урегулирования между сторонами.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Он [Трамп] предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования сказал Рубио

Ранее госсекретарь США сказал, что Вашингтон полностью завершил операцию "Эпическая ярость", направленную против Ирана. По его словам, данный этап военных действий в отношении Исламской Республики завершен.

Кроме того, Рубио сказал, что операция США в Ормузском проливе носит оборонительный, а не наступательный характер. Он добавил, что ее главная цель – это спасение жизней моряков, застрявших в проливе, и обеспечение судоходства.