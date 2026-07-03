Трамп: США на переговорах с Ираном добились практически всех своих целей

"Согласились почти на все": Трамп оценил итоги технических переговоров с Ираном Трамп: США на переговорах с Ираном добились практически всех своих целей

Москва3 июл Вести.Соединенные Штаты Америки достигли практически всех своих целей в ходе переговоров с представителями Ирана, заявил в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп.

Мы ведем переговоры. Мне кажется, они (иранская сторона – прим. ред.) согласились практически на все, что нам нужно отметил он

Глава Белого дома также подчеркнул, что не стремится к продолжительной военной кампании против Исламской Республики.

Когда интервьюер назвал Трампа прагматиком, который, по его утверждению, "спасает" США от новой "бесконечной войны", американский президент согласился с этим.

Мы находились во Вьетнаме 19 лет. В Афганистане — около 10 лет. Мы вели войну в Корее целую вечность. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировые войны. Мы много-много лет находились в каждой войне. А тут (в случае с Ираном – прим. ред.) я нахожусь 4 месяца. И чего добился я? Я их разгромил в военном плане добавил американский лидер

Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля 2026 года. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Переговоры о реализации документа прошли на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана.

По итогам первого раунда встреч посредники отметили позитивную атмосферу и "обнадеживающий прогресс", а также наличие основы для дальнейших технических переговоров.

Впоследствии Иран отказался от проведения подобных консультаций с США, сославшись на недавний инцидент с обменом ударами в Ормузском проливе.

Позднее агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что Вашингтон и Тегеран возобновят технические переговоры по всем направлениям меморандума о взаимопонимании.