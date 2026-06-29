Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям меморандума

США и Иран продолжат технические переговоры по договору о взаимопонимании Reuters: США и Иран продолжат переговоры по всем направлениям меморандума

Москва29 июн Вести.Вашингтон и Тегеран возобновят технические консультации по всем направлениям двустороннего меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Технические переговоры, как ожидается, продолжатся отмечается в материале

Переговоры по Ормузскому проливу могут состояться во вторник, 30 июня, в катарской Дохе. Более конкретной информации пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от проведения технических переговоров с США, сославшись на недавний инцидент с обменом ударами в Ормузском проливе.

В ночь на 28 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по военным объектам Ирана в ответ на предполагаемую атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе. В ответ Вооруженные силы Исламской Республики атаковали ряд американских объектов на Ближнем Востоке.

МИД Ирана заявил, что действия США являются нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права республики на самооборону.