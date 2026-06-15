CNN: в Дохе пройдут встречи США и Ирана перед подписанием соглашения

США и Иран проведут дополнительные встречи в Дохе перед подписанием соглашения CNN: в Дохе пройдут встречи США и Ирана перед подписанием соглашения

Москва15 июн Вести.Представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Катарские посредники, как подчеркивается, покинули Иран после 17 часов интенсивных переговоров.

На этой неделе в Дохе пройдут отдельные подготовительные встречи с каждой из сторон передает телеканал

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты и Исламская Республика 19 июня подпишут соглашение.

В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании, работу над которым завершили Тегеран и Вашингтон, предусматривает прекращение огня на всех фронтах.