Москва15 июнВести.Представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Катарские посредники, как подчеркивается, покинули Иран после 17 часов интенсивных переговоров.
На этой неделе в Дохе пройдут отдельные подготовительные встречи с каждой из сторонпередает телеканал
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты и Исламская Республика 19 июня подпишут соглашение.
В МИД Ирана подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании, работу над которым завершили Тегеран и Вашингтон, предусматривает прекращение огня на всех фронтах.