Меморандум США и Ирана подпишут онлайн, перемирие продлится на 60 дней Axios: подписание меморандума США и Ирана продлит перемирие на 60 дней

Москва13 июн Вести.Подписание меморандума между США и Ираном предполагает продление действующего перемирия еще на два месяца. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил портал Axios.

Отмечается, что церемония подписания соглашения пройдет в удаленном формате. К виртуальной встрече также присоединятся Пакистан и Катар, которые выступят в роли посредников.

Источники Axios уточняют, что решение о дистанционном подписании приняли по логистическим причинам. В случае очной встречи возглавляющий американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс не успел бы вернуться в США до отлета президента страны Дональда Трампа на саммит G7 во Франции

Ранее Трамп заявил, что подписание меморандума запланировано на 14 июня. Однако иранское агентство Fars со ссылкой на свои источники утверждает, что Вашингтон давит на Тегеран, чтобы ускорить процедуру. Иранская сторона, в свою очередь, с такой спешкой не согласна.