Москва18 июнВести.Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании, обе стороны подписали его, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Его слова приводит иранский телеканал Press TV.
Текст ирано-американского меморандума официально утвержден, обе стороны его подписалиговорится в сообщении
В эфире телеканала Багаи уточнил, что подписание документа "произошло электронным образом".
Дипломат отметил, что меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. Представитель иранского МИД подчеркнул, что нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают главы двух стран.
Несмотря на то что документ был подписан сторонами дистанционно, Тегеран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако самой церемонии подписания там уже не будет, добавил Багаи.
Тем временем журналист портала Axios Барак Равид написал в соцсети Х, что Иран и США "подписали меморандум в удаленном формате, он вступил в силу".
Спустя несколько минут он опубликовал дополнительные сведения.
Президент Трамп лично подписал копию соглашения во время ужина с президентом Франции [Эммануэлем Макроном] в Версальском дворце. Фотография подписанного соглашения была направлена иранцам и странам-посредникамсообщил Равид
Ранее предполагалось, что представители США и Ирана встретятся в Швейцарии 19 июня для подписания меморандума.