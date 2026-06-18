Багаи: Иран и США официально утвердили меморандум, обе стороны подписали его

Иран и США официально подписали меморандум о взаимопонимании Багаи: Иран и США официально утвердили меморандум, обе стороны подписали его

Москва18 июн Вести.Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании, обе стороны подписали его, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Его слова приводит иранский телеканал Press TV.

Текст ирано-американского меморандума официально утвержден, обе стороны его подписали говорится в сообщении

В эфире телеканала Багаи уточнил, что подписание документа "произошло электронным образом".

Дипломат отметил, что меморандум должны были подписать президенты Ирана и США Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп. Представитель иранского МИД подчеркнул, что нарушение договоренности обходится дороже, когда ее подписывают главы двух стран.

Несмотря на то что документ был подписан сторонами дистанционно, Тегеран по-прежнему планирует направить группу переговорщиков в Швейцарию, однако самой церемонии подписания там уже не будет, добавил Багаи.

Тем временем журналист портала Axios Барак Равид написал в соцсети Х, что Иран и США "подписали меморандум в удаленном формате, он вступил в силу".

Спустя несколько минут он опубликовал дополнительные сведения.

Президент Трамп лично подписал копию соглашения во время ужина с президентом Франции [Эммануэлем Макроном] в Версальском дворце​​​. Фотография подписанного соглашения была направлена иранцам и странам-посредникам сообщил Равид

Ранее предполагалось, что представители США и Ирана встретятся в Швейцарии 19 июня для подписания меморандума.