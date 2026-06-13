Макрон примет Трампа в Версальском дворце 17 июня Елисейский дворец подтвердил встречу Трампа и Макрона 17 июня

Москва13 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон организует торжественный прием для президента США Дональда Трампа в Версальском дворце после завершения саммита "Большой семерки" 17 июня. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Формальным поводом для вечернего приема станет празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Версальский дворец считается важным символом франко-американской дружбы, поскольку там в 1783 году был подписан договор, закрепивший независимость Соединенных Штатов заявили в администрации французского президента

Трамп прибудет во Францию для участия в саммите G7, который пройдет с 15 по 17 июня. Как писало издание Politico, приглашением посетить ужин в Версальском дворце Макрон хочет угодить американскому лидеру.