Трамп и Макрон при рукопожатии в Версале устроили борьбу на руках

Трамп и Макрон поужинали в Версале после трехчасовой задержки Трамп и Макрон при рукопожатии в Версале устроили борьбу на руках

Москва18 июн Вести.Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон устроили силовое состязание во время рукопожатия перед встречей в Версале (Франция), сообщает РИА Новости.

Торжественный ужин в Версальском дворце начался с трехчасовой задержкой из-за позднего прибытия Трампа в Париж из городка Эвиан-ле-Бен, где президент США участвовал в саммите "Большой семерки" (G7). Макрон встретил Трампа в аэропорту возле автомобиля, отойдя от своей супруги Брижит.

Рукопожатие Трампа и Макрона началось традиционно, однако в какой-то момент они сцепили руки в замок, как делают участники соревнований по армрестлингу.

Вначале "выигрывал" Макрон, но затем Трамп перехватил инициативу и не отпускал руку Макрона, который несколько раз пытался "победить". Однако Трамп до конца рукопожатия прижимал запястье Макрона к своей груди.

Ужин в Версале - исторической резиденции французских королей - состоялся по случаю 250-летия независимости США.

Выбор Версальского дворца для встречи Трампа с Макроном неслучаен. Именно в этом дворце 3 сентября 1783 года между США и их союзниками, среди которых оказалась Франция, подписан мирный договор с Британией, который завершил войну за независимость США.

Трамп и Макрон обсудили за ужином ключевые вопросы мировой политики. После завершения ужина стало известно о подписании меморандума о взаимопонимании между США с Ираном.

Журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что Трамп лично подписал электронную копию меморандума во время ужина с Макроном​​​. Фотография меморандума направлена Ирану и странам-посредникам, которые участвовали в переговорах по урегулированию конфликта.

Телеканал CNN обнародовал официальный текст меморандума, который состоит из 14 пунктов.