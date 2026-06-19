Рубио искал Трампу принтер в Версале, сообщает газета Le Parisien Рубио искал принтер в Версале, чтобы напечатать Трампу договор с Ираном

Москва19 июн Вести.Госсекретарю США Марко Рубио пришлось искать принтер в Версальском дворце поздно ночью, чтобы распечатать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном для главы Белого дома Дональда Трампа, заявила газета Le Parisien.

Трамп прибыл на государственный ужин в Версаль с президентом Франции Эммануэлем Макроном и членами правительства республики в ночь с 17 на 18 июня.

Во время мероприятия помощники президента США сообщили ему, что текст соглашения полностью доработан, и тогда у Трампа появилась идея подписать его немедленно.

Но чтобы поставить свою подпись, нужно ведь сначала этот документ распечатать! И вот Марко Рубио, госсекретарь США, обращается за помощью к Жан-Ноэлю Барро, министру иностранных дел Франции, чтобы тот разыскал ему в Версале принтер, причем уже после 23 часов. Тут же был задействован помощник, и несколько минут спустя, когда ужин в Нижней галерее еще даже не был подан, Марко Рубио появляется с текстом в руках для подписания говорится в публикации

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что помощники Дональда Трампа были удивлены решению своего лидера подписать договор с Ираном в Версале, поскольку планировали для этого отдельное мероприятие.