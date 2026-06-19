Москва19 июнВести.Помощники президента США Дональда Трампа были удивлены тем, что американский лидер подписал соглашение с Ираном прямо во время ужина в Версальском дворце.
Некоторые из них планировали отдельное мероприятие по подписанию документа в пятницу, 19 июня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Он (Трамп - Прим. ред.) неожиданно решил подписать соглашение с Ираном во время ужина в Версальском дворце под Парижем, удивив некоторых своих помощниковговорится в материале
Трамп ранее заявил, что для Тегерана подписание меморандума о взаимопонимании с США означает его капитуляцию.