WSJ: Трамп удивил ряд помощников, подписав в Версале соглашение с Тегераном

WSJ: Трамп удивил собственных помощников, подписав соглашение с ИРИ в Версале WSJ: Трамп удивил ряд помощников, подписав в Версале соглашение с Тегераном

Москва19 июн Вести.Помощники президента США Дональда Трампа были удивлены тем, что американский лидер подписал соглашение с Ираном прямо во время ужина в Версальском дворце.

Некоторые из них планировали отдельное мероприятие по подписанию документа в пятницу, 19 июня, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Он (Трамп - Прим. ред.) неожиданно решил подписать соглашение с Ираном во время ужина в Версальском дворце под Парижем, удивив некоторых своих помощников говорится в материале

Трамп ранее заявил, что для Тегерана подписание меморандума о взаимопонимании с США означает его капитуляцию.