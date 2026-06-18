Москва18 июнВести.Стоимость нефти снижается на фоне новостей о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Трамп подтвердил факт подписания меморандума с Ираном.
Нефть падаетприводит ТАСС слова Трампа
Журналист интернет-портала Axios Барак Равид уточнил, что Трамп лично подписал электронную копию меморандума во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце (Франция).
На видеозаписи, опубликованной замглавы аппарата Белого дома Дэном Скавино, видно, что документ Трампу на подпись передал госсекретарь США Марко Рубио.