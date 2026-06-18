Трамп высказался о ценах на нефть после подписания меморандума c Ираном Трамп: нефть дешевеет после подписания меморандума c Ираном

Москва18 июн Вести.Стоимость нефти снижается на фоне новостей о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Трамп подтвердил факт подписания меморандума с Ираном.

Нефть падает приводит ТАСС слова Трампа

Журналист интернет-портала Axios Барак Равид уточнил, что Трамп лично подписал электронную копию меморандума во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном ​​​в Версальском дворце (Франция).

На видеозаписи, опубликованной замглавы аппарата Белого дома Дэном Скавино, видно, что документ Трампу на подпись передал госсекретарь США Марко Рубио.