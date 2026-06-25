Трамп заявил, что Иран соглашается со всеми требованиями США в рамках сделки

Трамп сообщил об "очень больших уступках" Ирана в сделке с США Трамп заявил, что Иран соглашается со всеми требованиями США в рамках сделки

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о значительных уступках со стороны Ирана в переговорном процессе с Соединенными Штатами. Трансляция брифинга с журналистами велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, Тегеран демонстрирует готовность принимать все требования Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что поведение Ирана является весьма конструктивным, поскольку они соглашаются со всем, чего он добивается.

Он также подчеркнул, что иранская сторона обязана следовать этому курсу, иначе США будут вынуждены принять ответные меры.

Иран ведет себя очень хорошо. отметил Трамп

Кроме того, политик коснулся темы мировых цен на энергоносители. Он обратил внимание на недавнее снижение стоимости нефти до отметки в $70 за баррель, выразив удивление по поводу этого факта, особенно учитывая текущие военные конфликты в мире.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что горячая линия между США и Ираном необходима для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.