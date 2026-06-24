Катар раскрыл подробности соглашения США и Ирана о безопасном судоходстве Премьер Катара: США и Ирану нужна линия связи для восстановления судоходства

Москва24 июн Вести.Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что горячая линия между США и Ираном необходима для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

По словам главы правительства Катара, канал связи, о создании которого стороны договорились во время переговоров в Швейцарии, позволит оперативно обмениваться информацией, противодействовать дезинформации и координировать действия в ходе разминирования одного из ключевых мировых морских маршрутов.

Аль Тани отметил, что подобные механизмы помогают избежать недоразумений и попыток внести сумятицу в условиях напряженной обстановки. По его словам, горячая линия должна обеспечить проверку любых сообщений об угрозах судам и гарантировать их безопасный проход через пролив.

Катар и Пакистан выступают посредниками в контактах между Тегераном и Вашингтоном.