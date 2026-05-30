МИД Турции: достижение сделки США и Ирана ближе, чем когда-либо

Москва30 мая Вести.Достижение соглашения между США и Ираном сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, Турция поддерживает посреднические действия Катара и Пакистана в вопросе содействия диалогу США и Ирана.

Обе стороны стремятся достичь положительного результата. Соглашение ближе, чем когда-либо приводит слова Фидана газета Nikkei

Турецкий министр подчеркнул, что основное внимание на переговорах Ирана, США и Израиля сосредоточено вокруг Ормузского пролива. Стороны выработали подход, предусматривающий переход к обсуждению ядерной программы после достижения договоренностей по возобновлению полноценного судоходства через пролив, заверил Фидан.

29 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению мирной сделки, сейчас ведется дискуссия относительно нескольких формулировок в проекте соглашения.