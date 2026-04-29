Фидан заявил, что Турция надеется на успех переговоров США и Ирана Глава МИД Турции Фидан: Анкара надеется на успех переговоров США и Ирана

Москва29 апр Вести.Анкара надеется на успешное завершение переговоров США и Ирана в Исламабаде и продолжает поддерживать связь со сторонами, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Мы внимательно следим за переговорами между США и Ираном, проходящими в Исламабаде, и рассчитываем, что этот процесс увенчается конкретными результатами сказал Фидан на пресс-конференции в Австрии

По словам дипломата, для региона крайне важно, чтобы достигнутое между США и Ираном перемирие не осталось временной мерой, а послужило основой для устойчивых договоренностей.

Анкара находится в постоянном контакте со всеми вовлеченными сторонами и готова оказывать поддержку усилиям, направленным на продвижение диалога добавил он

Фидан подчеркнул, что имеющиеся разногласия должны урегулироваться исключительно дипломатическими методами, без возвращения к эскалации.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп отменил поездку своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера на встречу с иранскими официальными лицами в Пакистане, заявив в субботу журналистам, что это займет "слишком много времени" и что если Иран хочет вести переговоры, "все, что им нужно сделать, это позвонить".