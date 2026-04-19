МИД Турции: прекращение огня между США и Ираном следует продлить

Москва19 апр Вести.Турция рассчитывает на продление перемирие США и Ирана на следующей неделе, в этом есть необходимость, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, Турция поддерживает проведение переговоров между США и Ираном. Мир "вздохнул с облегчением" после объявления прекращения огня.

Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия заявил Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье

Он добавил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров, обеспечить организационную поддержку и содействовать созданию условий для диалога.

Иран, в пятницу заявивший о готовности разрешить проход судов через Ормузский пролив, на следующий день изменил свою позицию, обвинив Вашингтон в нарушении соглашения о прекращении огня за сохранение блокады иранских портов.

Переговоры в Исламабаде завершились на прошлой неделе без достижения соглашения. Дата следующего раунда переговоров еще не назначена. Временное перемирие, на которое пошли стороны, заканчивается 22 апреля.