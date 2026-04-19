Москва19 апрВести.Турция рассчитывает на продление перемирие США и Ирана на следующей неделе, в этом есть необходимость, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
По его словам, Турция поддерживает проведение переговоров между США и Ираном. Мир "вздохнул с облегчением" после объявления прекращения огня.
Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласиязаявил Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье
Он добавил, что Турция готова предоставить площадку для переговоров, обеспечить организационную поддержку и содействовать созданию условий для диалога.
Иран, в пятницу заявивший о готовности разрешить проход судов через Ормузский пролив, на следующий день изменил свою позицию, обвинив Вашингтон в нарушении соглашения о прекращении огня за сохранение блокады иранских портов.
Переговоры в Исламабаде завершились на прошлой неделе без достижения соглашения. Дата следующего раунда переговоров еще не назначена. Временное перемирие, на которое пошли стороны, заканчивается 22 апреля.