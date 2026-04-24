В МИД Турции рассказали о решении ситуации вокруг Ормузского пролива

Фидан: решение по Ормузу возможно при договоренностях США и Ирана В МИД Турции рассказали о решении ситуации вокруг Ормузского пролива

Москва24 апр Вести.Решение ситуации вокруг Ормузского пролива возможно при урегулировании разногласий между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова передает РИА Новости.

С преодолением разногласий между сторонами по ядерному досье можно будет найти решение и проблемы с Ормузским проливом сказал он

Он пояснил, что Турция видит два решения проблемы. Это обеспечение безопасного прохода судов по Ормузскому проливу, как было до начала войны в Иране, или поиск решений в условиях продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке.

Фидан отметил, что Турция готова участвовать в технических аспектах достижения возможных договоренностей.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в рамках первого этапа консультаций с иранской делегацией в Исламабаде потребовал допустить американскую сторону к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.

ВМС США получили приказ открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе.