Иран рассмотрит предложение Омана по созданию двух маршрутов в Ормузском проливе Тегеран рассмотрит идею создания двух маршрутов навигации в Ормузском проливе

Москва12 июл Вести.Иранские представители передали в Тегеран идею о создании двух маршрутов навигации судов в Ормузском проливе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, в ходе прошедших в Маскате переговоров Оман предложил обеспечить полноценное функционирование как южного, так и северного маршрутов. Первый должен проходить через оманские территориальные воды, а другой – через иранские воды.

Согласно предложению Омана, южный маршрут будет открыт без каких-либо требований о получении разрешений (на проход судов – прим. ред.), как это было до войны написал Равид в соцсети Х

Однако, как говорится в публикации, "иранская сторона не получила одобрения этого вопроса на встрече и была вынуждена вынести предложение на внутреннее обсуждение в Тегеране".

Ранее Равид сообщал, что участники переговоров в Омане обсуждают возможность создания коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

До этого журналист утверждал, что США требуют от Ирана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, проходящим через него.

В начале июня власти Ирана заявили о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отметив, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной – Оманом.

Министр иностранный дел Исламской Республики Аббас Аракчи подчеркивал, что пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.

8-9 июля американские военные нанесли удары по Ирану, как заявили в Вашингтоне, из-за атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ответ иранские Вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании. Соглашение о прекращении огня, по словам президента США Дональда Трампа перестало действовать.