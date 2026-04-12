Москва12 апр Вести.Пакистан в ходе переговоров между США и Ираном в Исламабаде выдвинул предложение о совместном патрулировании Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что целью инициативы является регулирование судоходства.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что позиции Ирана и США на переговорах в Исламабаде серьезно расходятся в вопросе судьбы Ормузского пролива.

По информации газеты The Wall Street Journal, Тегеран намерен установить лимит, согласно которому не более десяти кораблей в день смогут пройти через пролив. При этом в Корпусе стражей исламской революции предупреждают, что Иран будет "самым суровым образом" пресекать любые попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив.