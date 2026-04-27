Москва27 апр Вести.Тегеран предложил Вашингтону новую сделку, которая предполагает обсуждение ядерного досье Ирана после урегулирования вопроса с открытием Ормузского пролива и снятием американской морской блокады, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сказал посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что в иранском руководстве нет консенсуса относительно требований США о приостановке обогащения урана как минимум на 10 лет и вывозу ресурса из страны.

Отмечается, что Аракчи передал пакистанским представителям новый план для США, в рамках которого предлагается продлить перемирие между сторонами или же окончательно урегулировать конфликт.

Кроме того, представленное соглашение подразумевает перенос ядерных переговоров на более поздний этап, которому должно предшествовать открытие Ормузского пролива и снятие блокады военно-морских сил США.

Как отмечает портал, неизвестно, готовы ли США рассматривать это предложение. В публикации также указывается, что президент США Дональд Трамп в понедельник обсудит с командой дальнейшие варианты действий по Ирану.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что Тегеран через посредников передал американской стороне предложение о трехэтапной формуле для переговоров. Первые два этапа посвящены окончанию конфликта и получению гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Ядерное досье власти Исламской Республики будут готовы обсуждать лишь на финальной стадии.