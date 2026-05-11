Предложения Ирана Штатам содержат пункты о санкциях, Ормузе и зарубежных активах Tasnim: предложения Тегерана касаются санкций, Ормуза и зарубежных активов

Москва11 мая Вести.Предложения Ирана по поводу переговоров с Соединенными Штатами, который Тегеран передал Вашингтону, содержат пункты об отмене санкций, полном контроле Исламской Республики над Ормузским проливом, а также о разморозке иранских зарубежных активов. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран … подчеркивается необходимость отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом говорится в сообщении

Кроме того, в текст иранских предложений также были включены пункты о прекращении морской блокады Ирана после подписания первоначального соглашения с США и разморозке иранских зарубежных активов. В частности, речь идет о снятии с продажи иранской нефти санкций со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ранее агентство IRNA сообщило, что Тегеран передал Пакистану ответ на предложение Соединенных Штатов по завершению конфликта.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что считает ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта "неприемлемым".