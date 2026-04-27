Тегеран хочет обсуждать с Вашингтоном повестку переговоров в три этапа Al Mayadeen: Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров

Москва27 апр Вести.Иран через посредников передал американской стороне предложение о трехэтапной формуле для переговоров, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Согласно источнику, если Вашингтон согласится с инициативой Исламской Республики, то Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней.

Телеканал уточнил, что первый этап предложенной "дорожной карты" посвящен прекращению конфликта и получению гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.

Второй этап предполагает обсуждение способов управления судоходством в Ормузском проливе после завершения войны.

Предполагается, что этот процесс будет координироваться с Оманом "для создания новой правовой системы".

Финальные консультации, связанные с обсуждением ядерной программы Ирана, будут возможны только в случае успешного завершения первых двух этапов, говорится в статье.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил об отмене визита делегации в Исламабад для переговоров с Ираном.

Позднее он стал утверждать, что Соединенные Штаты получили от Тегерана новые предложения, "и они намного лучше" предыдущих инициатив.

Американский лидер также предположил, что иранские нефтепроводы могут взорваться "примерно через три дня" в случае продолжения американской морской блокады портов Исламской Республики.