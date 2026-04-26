Трамп: у Ирана три дня, прежде чем его нефтяные объекты взорвутся

"Через три дня": Трамп пригрозил нефтяным объектам Ирана Трамп: у Ирана три дня, прежде чем его нефтяные объекты взорвутся

Москва26 апр Вести.Нефтяные объекты Ирана могут взорваться через три дня, заявил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома объяснил, что работа нефтяной инфраструктуры Ирана требует непрерывного движения нефти, которое якобы было нарушено в ходе иранского конфликта.

То, о чем вы говорите, - это когда через систему прокачиваются колоссальные объемы нефти. Если по какой-то причине эту линию перекрывают, потому что нефть некуда заливать… разрушения происходят как в самой конструкции, так и в толще земли. Там что-то происходит, и она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня, прежде чем это случится сказал Трамп

Он добавил, что в случае, если этот "взрыв" произойдет, то Ирану не удастся восстановить поврежденную инфраструктуру.

Ранее Трамп заявил, что получил от Исламской Республики новое предложение, однако не раскрыл его подробностей. Позднее он пообещал, что "скоро" иранский конфликт закончится.