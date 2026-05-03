Трамп: в будущем возможна работа американских нефтяных компаний в Иране Трамп допустил возможность работы американских нефтяных фирм в Иране в будущем

Москва3 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич во Флориде допустил, что в будущем в Иране могут работать американские нефтяные компании. Трансляцию вел телеканал CNN.

Американскому президенту задали вопрос о том, представляет ли он себе работу энергетических компаний США в Иране.

[Это] возможно заявил Трамп

Кроме того, он рассказал, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану, если тот будет "плохо себя вести". Президент США добавил, что хотел бы полностью уничтожить весь ракетный потенциал Ирана.