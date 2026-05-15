Москва15 маяВести.США могут нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран попытается вывезти обогащенный уран, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
США постоянно следят за иранскими ядерными объектами, отметил Трамп.
Я сказал им [представителям Ирана], что если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать [вывезти обогащенный уран], то мы просто сбросим туда пару бомб. И на этом все закончитсязаявил Трамп
Президент отметил, что США и Иран должны заключить сделку, иначе США уничтожат Иран.