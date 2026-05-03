Трамп заявил, что хотел бы уничтожить весь ракетный потенциал Ирана Трамп заявил о желании полностью уничтожить ракетный потенциал Ирана

Москва3 мая Вести.США хотят полностью уничтожить весь ракетный потенциал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN.

Трамп ответил на вопрос о том, что США собираются делать с оставшимися 15% потенциала Ирана по производству ракет.

Я хотел бы это уничтожить. Это [оставшийся потенциал] стало бы для них стартом, чтобы начать все заново. Да, я хотел бы это уничтожить заявил Трамп

Президент США отметил, что может возобновить удары по Ирану, если Тегеран продолжит "плохо себя вести".