LCI: США возобновят военные действия в Иране, если не получат 100% желаемого

Трамп пообещал возобновить боевые действия в Иране, если США не получат желаемое LCI: США возобновят военные действия в Иране, если не получат 100% желаемого

Москва26 июл Вести.Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана в том случае, если Вашингтон "не получит 100% того, чего хочет". Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит журналистка французского телеканала LCI Соня Дриди в соцсети Х.

Дриди задала Трампу вопрос о том, рассматривает ли он возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном.

Если мы не получим 100% того, чего хотим, то, безусловно цитирует журналистка американского лидера

Как ранее сообщила газета New York Post, Вашингтон рассматривает возможность начала операции по захвату запасов иранского обогащенного урана, в которой могут быть задействованы тысячи американских военнослужащих.

При этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы выслушать предложения представителей Ирана ради урегулирования конфликта.