NYP: США могут привлечь тысячи военных для операции по захвату иранского урана

США рассматривают возможность операции по захвату иранского урана NYP: США могут привлечь тысячи военных для операции по захвату иранского урана

Москва25 июл Вести.Вашингтон рассматривает возможность начала операции по захвату запасов иранского обогащенного урана, в которой могут быть задействованы тысячи американских военнослужащих.

Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники, которые знакомы с военным планированием.

Чрезвычайно сложная операция предполагает штурм иранских ядерных объектов тысячами сухопутных войск с использованием мин-ловушек, строительных бригад и поддержанием крупного оборонительного блока вокруг объектов. … Затем небольшая группа спецназовцев проведет непосредственно извлечение — "крайне опасный" процесс сказано в публикации

При этом, как отмечает издание, в случае проведения подобной операции американской армии пришлось бы расчищать разрушенные входы на объекты, одновременно отражая атаки иранских военных. Кроме того, для выполнения этой миссии потребуется полный контроль над коридором воздушного пространства, который позволит военным совершать полеты в безопасное место

В июне глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты уничтожат запасы обогащенного урана Ирана после того, как вывезут его с территории Исламской Республики.

При этом ранее Трамп сообщил, что Вашингтон не будет торопиться с извлечением запасов иранского высокообогащенного урана.