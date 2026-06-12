СМИ узнали о вероятности начала наземной операции США в Иране CNN: США могли начать наземную операцию в Иране для захвата обогащенного урана

Москва12 июн Вести.Высокопоставленные представители Вооруженных сил США изучали возможность проведения наземной операции в Иране для захвата обогащенного урана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Главнокомандующий ВС США тайно и спешно посетил штаб-квартиру Центрального командования США во Флориде, чтобы лично ознакомиться с планами по отправке американских сухопутных войск в Иран для принудительного захвата высокообогащенного урана говорится в публикации

После этого он доложил президенту США Дональду Трампу о возможных вариантах развития событий в регионе. По данным телеканала, американская администрация была близка к тому, чтобы одобрить начало наземной операции. Однако глава Белого дома решил отказаться от этого плана после того, как Иран предупредил о возможном жестком ответе, который мог повлечь за собой большие потери в рядах американской армии и создать угрозу дестабилизации мировой экономики.

11 июня Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено место подписания сделки с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".

12 июня агентство Reuters cо ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что в проекте сделки между США и Ираном предусматривается размораживание иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, а также передача Вашингтону обогащенного урана.