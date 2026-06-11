Трамп: соглашение с Ираном может быть подписано в Европе на выходных

Трамп назвал возможные место и время подписания сделки с Ираном Трамп: соглашение с Ираном может быть подписано в Европе на выходных

Москва11 июн Вести.Соглашение с Ираном может быть подписано в Европе в ближайшие выходные, заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что сам не сможет присутствовать на подписании, туда поедет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В Европе в эти выходные может состояться подписание соглашения (с Ираном – Прим. ред.). Я не смогу присутствовать, но Джей Ди Вэнс будет там заявил Трамп в Белом доме

Он также сообщил, что необходимые документы практически готовы. По словам американского лидера, "все должно пройти довольно быстро".

Ранее Трамп заявил, что отменил удары по Ирану, поскольку переговоры были доведены высшего уровня иранского руководства, анонсированные им же удары по Ира заключительные пункты одобрены всеми заинтересованными сторонами.

Между тем, агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, Иран не утвердил какой-либо текст для соглашения с США.