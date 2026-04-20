Трамп: новая сделка США с Ираном будет намного лучше СВПД

Москва20 апр Вести.Сделка, которую Вашингтон намерен заключить с Тегераном, будет намного лучше Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), она будет гарантировать безопасность для всех, заявил американский президент Дональд Трамп.

В соцсети Truth Social он написал, что сделка США с Ираном будет гарантировать безопасность не только для стран Ближнего Востока, но и для Европы, Америки и остального мира.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что для заключения сделки Соединенным Штатам нужно заслужить доверие иранского народа. Как подчеркнул Багер Галибаф, несмотря на то что стороны добились прогресса в переговоров, проблемы еще остаются.