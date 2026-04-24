Москва24 апрВести.Президент США Дональд Трамп не намерен спешить с заключением сделки между Тегераном и Вашингтоном. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
Американский лидер подчеркнул, что мог бы заключить соглашение с Исламской Республикой "уже сейчас", но хочет добиться "лучшей сделки".
Не торопите меня. Мы были во Вьетнаме около 18 лет, мы были в Ираке много лет… Мы участвовали в Корейской войне семь лет. Я занимаюсь этим [операцией против Ирана] шесть недельответил Трамп на вопрос журналиста о дальнейших планах
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты заключат сделку с Исламской Республикой только тогда, когда это будет выгодно Вашингтону. По словам американского лидера, у него есть "все время мира, а у Ирана – нет".