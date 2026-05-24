Трамп: соглашение с Ираном все еще не достигнуто

Трамп признал, что все еще не добился сделки с Ираном

Москва24 мая Вести.Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон все еще не может договориться с Тегераном об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время глава Белого дома пообещал, что заключит с Исламской Республикой "хорошую и правильную" сделку.

Никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не до конца согласована написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее газета The Guardian сообщила, что Иран все еще не завершил согласование меморандума по урегулированию конфликта с США, поскольку свои позиции не озвучили иранский Совет национальной безопасности и верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

В то же время Трамп заявил, что поручил переговорщикам США не форсировать диалог с Ираном, так как считает, что время работает на Вашингтон.