Москва24 маяВести.Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон все еще не может договориться с Тегераном об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время глава Белого дома пообещал, что заключит с Исламской Республикой "хорошую и правильную" сделку.
Никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не до конца согласовананаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее газета The Guardian сообщила, что Иран все еще не завершил согласование меморандума по урегулированию конфликта с США, поскольку свои позиции не озвучили иранский Совет национальной безопасности и верховный лидер Моджтаба Хаменеи.
В то же время Трамп заявил, что поручил переговорщикам США не форсировать диалог с Ираном, так как считает, что время работает на Вашингтон.