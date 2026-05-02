Трамп о конфликте с Ираном: США не уйдут раньше времени

Трамп об Иране: США намерены довести дело до конца Трамп о конфликте с Ираном: США не уйдут раньше времени

Москва2 мая Вести.Американские силы не покинут Ближний Восток "раньше времени". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в штате Флорида.

По его словам, иранская сторона не смогла предложить Вашингтону "нужную сделку".

Мы намерены довести дело до конца должным образом. Мы не уйдем раньше времени, чтобы через три года снова столкнуться с проблемами заявил американский лидер

Накануне Белый дом оповестил американский Конгресс о том, что считает законченной войну с Ираном.

Между тем Трамп заявил, что американский военный контингент останется на Ближнем Востоке для противодействия потенциальным угрозам со стороны Исламской Республики.