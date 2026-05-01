Американские войска останутся на Ближнем Востоке, заявил Трамп Трамп сообщил Конгрессу, что американские войска останутся на Ближнем Востоке

Москва1 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил, что американский военный контингент останется на Ближнем Востоке для противодействия потенциальным угрозам со стороны Ирана.

Военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеров следует из письма

В нем также подчеркивается, что детали изменений боеготовности войск США в регионе подробно изложены в секретном приложении к документу.

Ранее Белый дом сообщил Конгрессу США о завершении войны с Ираном.