Москва1 маяВести.Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил, что американский военный контингент останется на Ближнем Востоке для противодействия потенциальным угрозам со стороны Ирана.
Военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах для противодействия угрозам со стороны Ирана и его прокси-сил, а также для защиты Соединенных Штатов, их союзников и партнеровследует из письма
В нем также подчеркивается, что детали изменений боеготовности войск США в регионе подробно изложены в секретном приложении к документу.
Ранее Белый дом сообщил Конгрессу США о завершении войны с Ираном.