Трамп: американские силы на какое-то время задержатся в Персидском заливе

Трамп рассказал о размещении американских частей в Персидском заливе Трамп: американские силы на какое-то время задержатся в Персидском заливе

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы какое-то время останутся в Персидском заливе. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Он отметил, что меморандум с Ираном может быть подписан в течение 48 часов, однако Пентагон не намерен сразу же снимать свой военный контингент.

Я бы сказал, некоторый срок ответил Трамп на вопрос о том, сколько силы США намерены оставаться в Персидском заливе

Президент США ранее выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за нейтральную позицию в противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.