Москва17 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы какое-то время останутся в Персидском заливе. Об этом он заявил в интервью журналистам.
Он отметил, что меморандум с Ираном может быть подписан в течение 48 часов, однако Пентагон не намерен сразу же снимать свой военный контингент.
Я бы сказал, некоторый срокответил Трамп на вопрос о том, сколько силы США намерены оставаться в Персидском заливе
Президент США ранее выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за нейтральную позицию в противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.