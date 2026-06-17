Москва17 июнВести.Президент США выразил благодарность главе РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за нейтральную позицию в противостоянии Соединенных Штатов и Ирана. Об этом Трамп заявил журналистам на саммите G7 во Франции.
По словам Трампа, Россия и КНР моли бы осложнить задачу США на Ближнем Востоке.
Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтральноотметил Трамп
Ранее США объявили, что собираются заключить соглашение с Ираном. Этот документ призван разблокировать Ормузский пролив и ввести режим прекращения огня. В министерстве иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, сообщили, что документ будет подписан 19 июня.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что текст соглашения опубликуют в тот де день.