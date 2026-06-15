Трамп рассказал о помощи Путина в урегулировании конфликта США с Ираном NYT: Трамп отметил помощь Путина в урегулировании конфликта США и Ирана

Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет газета New York Times (NYT) по итогам интервью с американским лидером.

При этом глава Белого дома, как отмечается, подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, которые чуть не сорвали сделку.

Он очень сложный человек… он должен быть нам очень благодарен за то, что мы это делаем. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов цитирует издание Трампа

Накануне американский лидер заявил, что Штаты и Исламская Республика 19 июня подпишут соглашение.

В МИД Ирана, в свою очередь, отметили, что Тегеран продолжает относиться с недоверием к Вашингтону, несмотря на завершение работы над текстом меморандума о взаимопонимании между Исламской Республикой и США.