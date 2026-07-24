Трамп: США уверены в том, что КНР и Иран не оказывают Ирану военную помощь

Трамп выразил уверенность в том, что КНР и РФ не оказывают Ирану военную помощь Трамп: США уверены в том, что КНР и Иран не оказывают Ирану военную помощь

Москва24 июл Вести.Вашингтон верит заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина о том, что Москва и Пекин не оказывают Тегерану военную помощь в американо-иранском конфликте. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

Таким образом он прокомментировал информацию о якобы предоставлении военной помощи Ирану со стороны России и Китая.

Президент Си [Цзиньпин] сказал, что он не будет участвовать, и президент Путин сказал то же самое. Я им доверяю сказал Трамп

Ранее он также подчеркнул, что участие в американо-иранском конфликте не в интересах России и Китая.

В июне Трамп уже отмечал, что приятно удивлен невмешательством Москвы и Пекина в американо-иранский конфликт.