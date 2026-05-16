Трамп утверждает, что отказался от помощи Си Цзиньпина по проблеме с Ираном

Москва16 мая Вести.Вашингтону не нужна помощь Пекина в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью телеканалу Fox News главу Белого дома журналисты попросили прокомментировать его слова о том, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил ему содействие в урегулировании ближневосточного конфликта.

Я также сказал, что нам не нужна помощь. [Я] не просил об этом американский лидер

Ранее Трамп заявил, что считает неприемлемым последнее предложение представителей Исламской Республики по урегулированию американо-иранского конфликта, а также допустил новую операцию против ближневосточной страны в случае, если Тегеран не передаст Вашингтону запасы обогащенного урана.