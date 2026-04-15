Трамп заявил, что Си Цзиньпин подтвердил отсутствие поставок оружия в Иран Лидер США рассказал о письме Си Цзиньпина с опровержением поставок оружия Ирану

Москва15 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил подтверждение, что Китай этого не делает.

В интервью телеканалу Fox Business Трамп заявил о том, что слышал, якобы Китай предоставляет оружие​​​ Ирану. После этого он написал письмо Си Цзиньпину с просьбой не делать этого.

И он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает сказал Трамп

Три дня назад он пригрозил Китаю, что тот столкнется с большими проблемами, если выступит в поддержку Ирана.

Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся в минувшие выходные, провалились без достижения соглашения о прекращении войны, которая началась 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану, спровоцировав иранские атаки на Израиль и американские базы в Персидском заливе и возобновив конфликт между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Война вынудила Иран фактически закрыть Ормузский пролив - жизненно важную артерию для мировых поставок нефти и газа - для судов, кроме своих собственных и дружественных, что резко сократило экспорт из Персидского залива и заставило импортеров энергоносителей искать альтернативные источники поставок.