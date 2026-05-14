Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине пообещал, что Китай не будет поставлять военное оборудование Ирану.

Он заявил, что не собирается поставлять военное оборудование [Тегерану]. Это важное заявление сказал глава Белого дома в интервью Fox News

13 мая Трамп прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Его сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома сообщил, что Трамп и Си достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая заявили, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.